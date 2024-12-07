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        Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:17 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:27
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        Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Şükrü Mutlu yönetimindeki 39 SS 746 plakalı otomobil, Turgutbey köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ALG 131 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki Hamdiye Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Mutlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaralanan otomobil sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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