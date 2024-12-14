Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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