Kırklareli'nde motosiklet denetimleri

Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Eksikleri bulunan bazı motosikletler ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube şubesi ekipleri 11 ayda 4 bin 148 motosiklet sürücüsünü denetledi.

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