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        Kırklareli'nde sis etkili oldu

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:10
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        Kırklareli'nde sis etkili oldu
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede, sisin gün boyu aralıklarla görülmesi bekleniyor.

        Öte yandan sis nedeniyle tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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