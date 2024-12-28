Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sis etkili oldu
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü ilçede, sisin gün boyu aralıklarla görülmesi bekleniyor.
Öte yandan sis nedeniyle ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.
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