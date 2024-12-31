Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

İl Genel Meclisi üyelerine çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, gece gündüz köylere hizmet götüren İl Özel İdaresi personeline de teşekkür etti.

Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

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