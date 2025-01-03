Kırklareli'nde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kırklareli'nde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ayhan Yurtsever (78) yönetimindeki 34 CKR 96 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yurtsever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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