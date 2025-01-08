Kırklareli'nde 110 araç trafikten men edildi
Kırklareli'nde trafik denetiminde 110 araç trafikten men edildi, 17 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli'nde trafik denetiminde 110 araç trafikten men edildi, 17 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-7 Ocak tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
18 bin 859 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 110 araç trafikten men edildi, 17 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.
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