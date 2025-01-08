Kırklareli Ülkü Ocaklarında gençlere robotik kodlama eğitimi veriliyor
Ülkü Ocakları Kırklareli Başkanlığınca açılan "Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezi"nde gençlere teknolojik alanda eğitimler veriliyor.
Ülkü Ocakları Kırklareli Başkanlığınca açılan "Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezi"nde gençlere teknolojik alanda eğitimler veriliyor.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Uğurcan Özer, AA muhabirine, teknoloji merkezinde robotik kodlama, yazılım, 3D modelleme, endüstriyel çizim eğitimleri verilmeye başlandığını söyledi.
Teknoloji meraklısı gençleri merkeze davet eden Özer, merkezin gençler açısından bir avantaj olduğunu kaydetti.
Çalışma alanı bulamayan gençlere hizmet etmek amacıyla merkezin kurulduğunu anlatan Özer, merkezde gençlerin teknoloji alanında çalışma yapabilecekleri tüm materyallerin bulunduğunu dile getirdi.
Özer, gençlerin bu merkezde hayallerini gerçekleştirebileceklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım beyefendi 'dilde, fikirde, işte ve dijitalde birlik' diyerek bize bir vizyon gösterdi. Biz bu vizyon doğrultusun da merkezimizi kurduk. Allah nasip etti merkezimizi açtık. Gençler burada çalışmalarını sürdürüyor. Biz tüm gençlerimizin arkasındayız, destekçileriyiz, Türk milletine ve devletine faydalı olacak her projeyi desteklemeye hazırız."
- Ülkü Ocakları SANCAKTAR-57 teknoloji takımı kuruldu
Ülkü Ocakları olarak SANCAKTAR-57 teknoloji takımını da kurduklarını ifade eden Özer, bu takımında TEKNOFEST ve TUBİTAK gibi yarışmalara projeler hazırladıklarını belirtti.
Savunma sanayi ve tarım alanında projeler üreteceklerini vurgulayan Özer, "Kırklareli'nde milliyetçi gençlerin bir şeyler başarabildiğini tüm Türkiye'ye göstermek amacıyla hem tarım hem savunma sanayine yoğunlaşmış durumdayız. Otomasyon, yazılım, mühendislikle ilgilenen arkadaşlarımızda var. Biz bu arkadaşlarımızı bir araya getirdik ve ortaklaşa çalışmalar yürütüyorlar. Hedefimiz TEKNOFEST, TUBİTAK veya daha farklı yarışmalarda dereceler elde etmek." diye konuştu.
SANCAKTAR-57 teknoloji takımında yer alan Sungur Alp ise merkezin gençler açısından önemli olduğunu belirtti.
Savunma sanayi alanında projeler üretmek istediğini ifade eden Alp, gençlerin bu imkanları güzel değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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