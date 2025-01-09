Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadına 13 yıl 4 ay hapis cezası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın sanık, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Orhan E'yi öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Sevinç G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, sanık ve maktul avukatı da hazır bulundu. Tanık olarak dinlenmesine yönelik ara karar oluşturulan F.E'nin, dosyanın geldiği aşama itibarıyla yargılamada değişiklik oluşturmayacağı anlaşıldığından tanıklıktan düşürülmesine karar verildi. Duruşmada sanık Sevinç G. esas hakkında mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Ne yaptıysam korkumdan yaptım ama çok pişmanım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık ve maktul avukatları da savunmalarını yaptı. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. - Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 14 Şubat 2024'te aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sevinç G. ile Orhan E. Nergis Sokak'ta karşılaşmış, taraflar arasında çıkan tartışmada Sevinç G. yanındaki tabancayla Orhan E'ye ateş etmişti.