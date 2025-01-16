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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

        Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:29
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
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        Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yerini sise bıraktı.

        Demirköy ilçesinde sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

        Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

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