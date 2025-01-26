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        "Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç" konferansı yapıldı

        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç" konferansına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 22:19 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:26
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        "Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç" konferansı yapıldı
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        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç" konferansına katıldı.

        Ortaylı, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, Balkan kelimesinin Türkçe kökenli olduğunu söyledi.

        Eskiden Balkan coğrafyasının eski Roma İmparatorluğu hakimiyetinde bir yer olduğunu anımsatan Ortaylı, daha sonra Doğu Roma'nın hakimiyetine geçmesiyle Bizans devrinde imparatorluktan ayrıldığını kaydetti.

        Balkanların etnik coğrafyasının karışık olduğunu anlatan Ortaylı, "Milliyetçiliğin kuvvetli olduğu bir dünyadır. Arap coğrafyasına benzemez, Orta Doğu'dan farkı budur." diye konuştu.

        Osmanlı tarihinde 93 harbi olarak bilinen harpte, Balkanlarda Bulgaristan'ın isyan ettiğini hatırlatan Ortaylı, isyan sebeplerinin başında arazi meselesi olduğunun söylendiğini belirtti.

        Balkanların göçüyle önemli değişimlerin yaşandığını ifade eden Ortaylı, şöyle devam etti:

        "Balkan göçleriyle ziraatımızda değişiklik oldu. Yani ayçiçeği buraya öyle geldi, vardı ama yaygın kullanılmıyordu. Köy ziraatının üzerine, köy sanayisi geldi. Arabacıydı, demirciydi bunlar geldi. İkinci harpten sonra da balkan göçmenlerinin yığıldığı bölgelerde zamanımızın sanayisi inkişaf etti."

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ta Ortaylı'ya teşekkür ederek "Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç" konferanslarının devam edeceğini bildirdi.

        Konuşmaların ardından Ortaylı'ya çiçek ve plaket takdim edildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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