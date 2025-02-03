Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!
        430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları...
        Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde refüje çarparak devrilen midibüsdeki 5 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde refüje çarparak devrilen midibüsdeki 5 kişi yaralandı
        Lüleburgaz'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Lüleburgaz'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı