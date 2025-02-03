Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski ilçesinde içme suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL

        Babaeski ilçesinde içme suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla, Dindoğru ve Cumhuriyet mahallelerinde devam eden çalışmaları inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Yayla, ilçede altyapıyı güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

        Özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Yayla, vatandaşlarla en iyi hizmeti sunmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

        Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz suya erişimini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yayla, "Babaeski'mizin altyapısını güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.

        - İhtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor

        Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığınca ihtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor.

        Ekipler, Mustafa Dalcalı İlkokulu'nda öğrencilere yönelik sosyal inceleme çalışmasında bulundu.

        Çalışmalar kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve hijyen yardım setleri teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!
        Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!

        Benzer Haberler

        Trakya'dan geçen ay 155,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi
        Trakya'dan geçen ay 155,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları...
        Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları...