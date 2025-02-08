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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:17
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu süreceği öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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