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        Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı

        Kırklareli Valiliğince "Halk toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 08:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:21
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        Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı
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        Kırklareli Valiliğince "Halk toplantısı" düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşların isteklerini dinledi.

        Turan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

        Devletin kapılarının vatandaşa her zaman açık olduğunu vurgulayan Turan, kendilerine iletilen her istek ve sorunu çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

        Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için aşk ve şevkle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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