Babaeski'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Babaeski ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.

Kaymakam Tamer Orhan, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelede en büyük gücün bilinçli ve duyarlı anneler olduğunu belirtti.

Gelecek nesilleri korumak için annelerin bilinçlenmesi ve desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Orhan, uyuşturucu ile mücadelede herkesin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Orhan, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.