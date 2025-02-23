Kırklareli Belediyesince gençlerin indirimli yararlanabileceği kafe inşa edilecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İstasyon Caddesi'nde kafe yapılacak alandaki çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Bulut, yıkılan eski kafenin yerine daha modern bir kafe yapılacağını belirtti.

Yeni kafeden gençlerin yüzde 50 indirimle faydalanabileceğini ifade eden Bulut, modern, daha konforlu, yeni vizyonu ve sistemiyle hizmet verecek bir alan oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Alanda öncelikle peyzaj düzenlemesi yapacaklarını anlatan Bulut, "Yeni konseptiyle vatandaşlarımızı ağırlayacak olan kafe projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Özellikle gençlerimizin keyifle vakit geçirebileceği güzel bir mekan oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca sevgili gençlerimize özel olarak yüzde 50 indirimli hizmet verecek olan kafemizi en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

- Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Ekipler denetimlerde satışa sunulan ürünlerin hijyen ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Gıda Kontrol Şubesi ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.