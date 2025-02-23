Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediyesince gençlerin indirimli yararlanabileceği kafe inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL

        Kırklareli Belediyesince gençlerin indirimli yararlanabileceği kafe inşa edilecek.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İstasyon Caddesi'nde kafe yapılacak alandaki çalışmaları inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Bulut, yıkılan eski kafenin yerine daha modern bir kafe yapılacağını belirtti.

        Yeni kafeden gençlerin yüzde 50 indirimle faydalanabileceğini ifade eden Bulut, modern, daha konforlu, yeni vizyonu ve sistemiyle hizmet verecek bir alan oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Alanda öncelikle peyzaj düzenlemesi yapacaklarını anlatan Bulut, "Yeni konseptiyle vatandaşlarımızı ağırlayacak olan kafe projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Özellikle gençlerimizin keyifle vakit geçirebileceği güzel bir mekan oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca sevgili gençlerimize özel olarak yüzde 50 indirimli hizmet verecek olan kafemizi en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimleri devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeleri denetledi.

        Ekipler denetimlerde satışa sunulan ürünlerin hijyen ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Gıda Kontrol Şubesi ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!

        Benzer Haberler

        Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi
        Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşı...
        Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşı...
        Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor
        Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor
        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı