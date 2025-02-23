Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Etkinliği her hafta düzenlediklerini belirten Uluçınar, "Her hafta farklı bir camide sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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