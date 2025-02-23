Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşılabilecek

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kuzey Abidin Kösegil, camilerin bahçelerindeki Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerini derleyip, mezar taşlarındaki yazıları Türkçeye çevirdiği "Tarih Fısıldayan Taşlar Projesi" ile TÜBİTAK proje yarışmasında birincilik hedefliyor.

Kösegil, 3 yıl önce dayısının yardımı ile Osmanlıca öğrendi. 9. sınıf öğrencisi Kösegil, okul müdürü Cahit Tosun'un yönlendirmesiyle kentteki camilerin bahçelerinde bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki bilgileri Türkçeye çevirmeye başladı.

Öğrenci, 14 mezar taşının bilgilerini derleyip, mezar taşındaki Osmanlıca yazıları Türkçe olarak, fotoğraflarıyla okulun internet sitesine yükledi.

Proje kapsamında çalışma yapılan mezar taşlarının yanlarına QR kod konulacak. Vatandaşlar kodu cep telefonlarına okutarak mezarların bilgilerine ulaşabilecek.

Hazırlanan proje 24-27 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek TUBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Kösegil, hazırladığı projeyle birincilik hedefliyor.

- Tarihi başkentlerdeki kitabeleri de okumak istiyor

Kuzey Abidin Kösegil, AA muhabirine, Osmanlıca okumayı sevdiğini söyledi.

Osmanlıca okuyup yazmayı dayısından öğrendiğini ifade eden Kösegil, okul müdürünün yönlendirmesiyle bu projeyi hazırladığını, mezar taşlarındaki Osmanlıca yazıları Türkçeye çevirerek mezarlara ilişkin bilgileri elektronik ortama aktardığını belirtti.

Proje kapsamında QR kod yardımıyla mezarlara ait tüm bilgilere ulaşılabileceğini dile getiren Kösegil, "Osmanlı tarihine karşı ayrı bir ilgim var. Dayım da bana Osmanlıcayı öğretti. Ben de kendimi geliştirdim. Kırklareli’ndeki tüm camileri gezdim, kitabeleri okudum. Yetmedi, çeşmelere gittim." dedi.

Projesinin TÜBİTAK bölge finallerinde yarışacağını dile getiren Kösegil, çalışmasının tüm Türkiye'ye örnek olacağına inandığını kaydetti.

Projeyi geliştirmek istediklerini anlatan Kösegil, "Kırklareli'nde çok kitabe bulunmuyor, Edirne, İstanbul gibi tarihi başkentlerde daha çok bulunuyor. Bu çalışmayı yapmak bana güzel bir his veriyor. Atalarımızı tanıyorum, başlık yapımından tutun nasıl bir hayat sürdürmüş, hangi dönemde vefat etmiş en ufak ayrıntısına kadar bir şekilde tanıyabiliyorum." diye konuştu.