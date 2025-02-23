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        Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) dezavantajlı kadınlar, atık malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürerek para kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:21
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        Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) dezavantajlı kadınlar, atık malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürerek para kazanıyor.

        Kırklareli Valiliği, geçen yıl haziran ayında SODAM kurslarına katılan kadınların sosyalleşmesi, el becerilerinin artması ve bütçelerine katkı sunmaları için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Atık Malzemeler Kadın Eliyle Sanata Dönüşüyor Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında, Kırklareli Valiliği ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kar Spor Fabrikası arasında protokol imzalandı.

        Protokol kapsamında fabrikada üretim esnasında arta kalan kumaş ve iplik gibi geri dönüşüm malzemeleri SODAM'a getiriliyor.

        Geri dönüşüm malzemeleri burada kadınların elinde çeşitli ürünlere dönüşüyor.

        Kadınlar ürettikleri şapka, çanta, oyuncak bebek ve süs eşyalarını merkezin satış noktalarında satıp elde ettikleri gelirle bütçelerine katkı sunuyor.

        - Sıfır atığın önemi kavrandı

        SODAM Koordinatörü Nesrin Dokuyucu, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalarla dezavantajlı kadınların hayatına dokunduklarını söyledi.

        Çok güzel bir çalışmaya imza atıldığını ifade eden Dokuyucu, proje ile geri dönüşüm malzemelerinin kadın emeğiyle sanata dönüşmesi, kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi ve çevreye karşı duyarlılıklarının artmasının amaçlandığını kaydetti.

        Projenin 15 kursiyerle devam ettiğini anlatan Dokuyucu, "Kadınlarımız çeşitli ürünler üretiyor. Daha sonra bu ürünlerin satışı gerçekleşiyor. Proje kapsamında kadınlarımız ekonomik anlamda güçlenmiş oluyor, öz güvenleri yerine gelmiş oluyor. Böylelikle sıfır atığın ne kadar önemli olduğunun da farkına varmış oluyorlar." diye konuştu.

        Geri dönüşüm malzemelerinin içeriğine göre ürünler üretildiğini dile getiren Dokuyucu, projeyi geliştirmek istediklerini vurguladı.

        Ürünlerle ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Dokuyucu, "Önceden geri dönüşümün ne olduğunu bilmeyen kadınlarımız vardı. Bu proje sayesinde geri dönüşümün ve sıfır atığın ne kadar önemli olduğunun, aslında hiçbir şeyin atık olmadığının farkına vardılar." dedi.

        Kursiyerlerden Gülafer Canfer ise proje ile öz güveninin artığını söyledi.

        Ürettikleri ürünler sayesinde gelir elde ettiklerini anlatan Canfer, "Allah razı olsun büyüklerimizden. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

        Canfer, kendilerine yardımcı olanlara teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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