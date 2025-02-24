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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:22
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında Kıbrıs gazileri, Lüleburgaz Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Etkinlikte, gaziler öğrencilere anı ve hikayelerini anlattı.

        - İngilizce kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 3 Mart-6 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.

        - "Sevgi Mi Bağımlılık Mı?" konferansı

        Kırklareli Üniversitesinde "Sevgi mi Bağımlılık mı?" konferansı düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğretim görevlisi Çağlasın Yıldız ve

        psikolog Çağrı Yalçın Çınar konuşmacı olarak katıldı.

        Yıldız ve Çınar, öğrencilere bağımlılık konusunda bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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