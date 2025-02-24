Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.
Lüleburgaz'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Kıbrıs gazileri, Lüleburgaz Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinlikte, gaziler öğrencilere anı ve hikayelerini anlattı.
- İngilizce kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 3 Mart-6 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.
- "Sevgi Mi Bağımlılık Mı?" konferansı
Kırklareli Üniversitesinde "Sevgi mi Bağımlılık mı?" konferansı düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğretim görevlisi Çağlasın Yıldız ve
psikolog Çağrı Yalçın Çınar konuşmacı olarak katıldı.
Yıldız ve Çınar, öğrencilere bağımlılık konusunda bilgi verdi.
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