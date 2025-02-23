Kar yağışı, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla devam ediyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ile Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

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