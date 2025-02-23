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        Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

        Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:52
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ile Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Demirköy ilçesindeki Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Tekirdağ'da da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle çatılar ve araçların üzeri yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

        Kar yağışı, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla devam ediyor.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerinde de aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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