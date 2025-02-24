Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları'nda oluşan manzara havadan görüntülendi
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Istranca Ormanları dronla görüntülendi.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Istranca Ormanları dronla görüntülendi.
Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca, karlı manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Beyaz örtü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.
Bölgedeki kar yağışı yaklaşık bir haftadır aralıklarla sürüyor.
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