Kırklareli'nde vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kayarak eğlendi

Kırklareli'nde vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde kartopu oynayıp kızakla kaydı.

Demirköy ile Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bir haftadır aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkileri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Hafta sonunu fırsat bilerek Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin ilçelerinden bölgeye gelen vatandaşlar kartopu oynadı. Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla beraber meyilli alanlarda kızak, naylon poşet ve bidonlar yardımıyla kaydı.

Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp müzik eşliğinde dans etti.

Bölgeye gelen vatandaşlar dolayısıyla Demirköy ile Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyü arasında zaman zaman araç trafiği oluştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bölgeye gelen vatandaşlardan Yahya Can, kar görmek için ailesiyle Kırklareli'ne geldiğini söyledi.

Karda çok eğlendiklerini ifade eden Can, çocuklarıyla kızakla kaydığını ifade etti.

Edirne'den gelen Suat Özer de haftanın son gününü çocuklarıyla karda eğlenerek geçirdiğini belirtti.

Uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini dile getiren Özer, "Çok mutluyuz, uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Bugün trafik oldukça yoğun, arabayı park edecek yer zor bulduk. Herkes bizim gibi çok mutlu, kar sevincini yaşamaya gelmişler. Şansımıza bir yandan güneş bir yandan kar ikisine de şahitlik ediyoruz." diye konuştu.