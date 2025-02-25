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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:23
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:KırklareliAtatürk

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Mücahid Adem Çelebi

        Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 81 Rüzgar Derici), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 72 Eray Sürül), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem (Dk. 65 Yücel Candemir), Okan Derici (Dk. 81 Cemil Devrim), Semih Üstün (Dk. 64 Ertuğrul Tuysuz), Taşkın Kartal

        Kocaelispor: Ahmet Hasan Göcen, Muharrem Cinan (Dk. 62 Yunus Emre Gedik), Vukovic (Dk. 61 Mehmet Altaş), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 62 Mikdat Çil), Ahmet Sağat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik (Dk. 70 Mustafa Ege Bilim), Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Rivas (Dk. 46 Bünyamin Dalkılıç)

        Goller: Dk. 40, 45 (Penaltıdan) ve 54 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 79 Bedirhan Özyurt (Kırklarelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 63 Mehmet Altaş, Dk. 77 Onur Öztonga (Kocaelispor)

        KIRKLARELİ

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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