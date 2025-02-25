Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:KırklareliAtatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Mücahid Adem Çelebi
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 81 Rüzgar Derici), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 72 Eray Sürül), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem (Dk. 65 Yücel Candemir), Okan Derici (Dk. 81 Cemil Devrim), Semih Üstün (Dk. 64 Ertuğrul Tuysuz), Taşkın Kartal
Kocaelispor: Ahmet Hasan Göcen, Muharrem Cinan (Dk. 62 Yunus Emre Gedik), Vukovic (Dk. 61 Mehmet Altaş), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 62 Mikdat Çil), Ahmet Sağat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik (Dk. 70 Mustafa Ege Bilim), Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Rivas (Dk. 46 Bünyamin Dalkılıç)
Goller: Dk. 40, 45 (Penaltıdan) ve 54 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 79 Bedirhan Özyurt (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Mehmet Altaş, Dk. 77 Onur Öztonga (Kocaelispor)
KIRKLARELİ
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