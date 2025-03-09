Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Vize Kaymakamı Balaban, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vize Kaymakamı Balaban, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu
        ABONE OL

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, Hasbuğa köyünde gazi Sıdkı Civelek'i evinde ziyaret etti.

        Gazi Civelek ile bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini belirtti.

        Bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Balaban, ailelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

        Devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu aktaran Balaban, ailenin taleplerini de dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor
        Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar'da ziyarete açıldı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar'da ziyarete açıldı
        Kırklareli'nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde Kadın Ritim Grubu konser verdi
        Kırklareli'nde Kadın Ritim Grubu konser verdi
        Kırklareli TSO Başkanı Ilık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Kırklareli TSO Başkanı Ilık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu