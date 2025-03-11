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        Kırklareli'nde uyuşturucu tacirleri "ıslıkla" haberleşmiş

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın, kendisinden uyuşturucu almaya gelen kişiler ile ıslıkla haberleştiği tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:26
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        Kırklareli'nde uyuşturucu tacirleri "ıslıkla" haberleşmiş
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın, kendisinden uyuşturucu almaya gelen kişiler ile ıslıkla haberleştiği tespit edildi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık B.R. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan hazırlanan iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanık B.R. iddianamedeki ifadesinde, uyuşturucu kullandığını ancak satmadığını söyledi.

        Uyuşturucu kullanma suçundan birçok kez ceza aldığını ifade eden B.R, evinde ele geçirilen uyuşturucuyu da kullanmak için temin ettiğini savundu.

        Sanığın babası A.R'nin ifadesine de iddianamede yer verildi.

        Oğlunun uyuşturucu ticareti yaptığını ileri süren A.R'nin "Geceleri uyuşturucu almak için evin önüne gelen kişilerle ıslıkla haberleşiyor. Islık çalması üzerine oğlum evden sokağa inerek uyuşturucu maddeleri evin önüne gelen bu kişilere teslim ediyor." şeklindeki sözleri iddianamede yer buldu.

        Sanık, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

        - Olay

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbar üzerine B.R'nin evine operasyon düzenlemiş, operasyonda satışa hazır halde 411,11 gram esrar, 0,13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti. Gözaltına alınıp tutuklanan B.R. bir süre sonra tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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