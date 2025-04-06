Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu

Yarın ise kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.