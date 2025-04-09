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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Lüleburgaz Şoförler Odası Başkanı Koray Güven'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Lüleburgaz Şoförler Odası Başkanı Koray Güven'i makamında kabul etti.

        Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafa çalışmalarında başarı diledi.

        Ardından Yüce, Şeker ve Güven'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        - Ameliyat hemşireliği eğitimi

        Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ameliyat hemşireliği eğitimi düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastane binasında düzenlenen programda, eğitime 13 kursiyerin katıldığını söyledi.

        Bu tür eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Cerit, eğitimlerle sağlık hizmetlerindeki kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından kursiyerlere, ameliyathane hemşireliği, diyabet, evde sağlık hizmetleri hemşireliği, palyatif bakım hemşireliği ve yoğun bakım hemşireliği konularında eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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