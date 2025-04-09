Bu tür eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Cerit, eğitimlerle sağlık hizmetlerindeki kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Lüleburgaz Şoförler Odası Başkanı Koray Güven'i makamında kabul etti.

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