Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan kardelenler doğayı süsledi

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda yeşil ve morun farklı tonlarına bürünmeye başladı.

Doğanın canlanmasıyla açan kardelenler tabiata renk kattı. Ormanları ziyaret edenler kardelenlerin kattığı güzelliğe tanıklık ediyor.

Bu bitkiler daha çok nemli ormanlık bölgelerde ve dere kenarlarında yetişiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine longoz ormanlarının her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

İlkbaharın gelişiyle longoz ormanlarının canlanmaya başladığını ifade eden Şen, yerli ve yabancı turistleri longoz ormanlarının güzelliklerini görmeye davet etti.