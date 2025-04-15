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        Kırklareli'nde fotoğraf sergisi açıldı

        Kırklareli'nde Turizm Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:34
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        Kırklareli'nde fotoğraf sergisi açıldı
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        Kırklareli'nde Turizm Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Atatürk Stadı önünde düzenlenen sergide, Dupnisa Mağarası, Longoz Ormanları, Istranca Dağları ve tarihi binaların aralarında bulunduğu 28 fotoğraf yer aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

        Kırklareli'ni tanıtmak, turizm potansiyelini daha fazla duyurmak amacıyla sergide kentin eşsiz manzaralarına sahip fotoğraflara yer verdiklerini ifade eden Şen, tatilcileri kente davet etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve Kırklareli Belediyesi işbirliğinde açılan sergi hafta boyunca gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri

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