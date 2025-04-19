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        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:27
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        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla buluştu.

        Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden düzenlenen programda, evliliklerinde 50. yılını kutlayan vatandaşlara sertifika verdi.

        Uzun yıl evliliklerin önemli olduğunu belirten Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

        Turan, devletin her zaman Roman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Turan, vatandaşlarla sohbet etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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