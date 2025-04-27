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        Kırklareli'nde yangın sezonu işbaşı eğitimi düzenlendi

        Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yangın sezonu işbaşı eğitimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:19
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        Kırklareli'nde yangın sezonu işbaşı eğitimi düzenlendi
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        Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yangın sezonu işbaşı eğitimi yapıldı.

        Orman Yangınlarıyla Mücadele Faaliyetleri kapsamında Demircihalil köyünde gerçekleştirilen eğitime, İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Erdinç Kurt, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, Vize Orman İşletme Müdürü Semih Sağdan, Demirköy Orman İşletme Müdür vekili Fatih Koçak ile yangın söndürme ekipleri katıldı.

        Karakaya, yaptığı konuşmada, yangın sezonu başlamadan yapılan eğitimler ile eksikliklerin giderildiğini söyledi.

        Eğitimlerin yangın sezonuna daha etkin ve dinamik başlanması açısından önemli olduğunu belirten Karakaya, başta iş güvenliği ve koruyucu malzeme kullanımı olmak üzere tüm personelin yangınla mücadelede hassas davranması gerektiğini vurguladı.

        Eğitimde, orman itfaiye araçları ve ilk müdahale araçlarının hortumları, yangın söndürme ekipmanları, yangın işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kişisel koruyucu donanım malzemelerinin kontrolü ve kullanıma yönelik bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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