Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, sahipsiz sokak hayvanları için yapılan doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 08:46 Güncelleme: 28.04.2025 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, sahipsiz sokak hayvanları için yapılan doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

        Sahayı gezen Yayla, yetkililerden bilgi aldı.

        Yayla, yaptığı konuşmada, sahipsiz sokak hayvanları için sağlıklı, güvenli ve doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Sahipsiz sokak hayvanları için tüm devlet kurumlarının el ele verdiğini ifade eden Yayla, "Valimiz Uğur Turan ve Kaymakamımız Tamer Orhan'ın destekleri ile bu projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bizim için sokak canlarımız yalnızca birer hayvan değil, ailemizin, ilçemizin birer parçasıdır. Onların güven içinde yaşayabileceği, ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına uygun bir ortam oluşturmak hem vicdani hem de insani bir sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

        - Kofçazlı kadınlar İstanbul'u gezdi

        Kofçaz Belediyesi tarafından kadınlara yönelik İstanbul gezisi düzenlendi.

        Kadınlar İstanbul'un tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

        Belediye Başkanı Levent Şenol, yaptığı yazılı açıklamada, anlamlı ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sosyal ve kültürel yaşamda da her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Şenol, geziye katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        ABD'den Rusya-Ukrayna mesajı
        ABD'den Rusya-Ukrayna mesajı
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        KLÜ'de "Teknoparklarda Çalışma Hayatı ve Yatırımcı Olmanın Cazibesi" konfer...
        KLÜ'de "Teknoparklarda Çalışma Hayatı ve Yatırımcı Olmanın Cazibesi" konfer...
        Kırklareli'nde yüksekten düşen işçi yaralandı
        Kırklareli'nde yüksekten düşen işçi yaralandı
        Kırklareli'nde "orman banyosu" doğa turizminde yeni bir alan açacak
        Kırklareli'nde "orman banyosu" doğa turizminde yeni bir alan açacak
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa