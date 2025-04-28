Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Evde yapılan aramada 2 kilo 50 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 94 gram kokain ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 103 bin 865 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.