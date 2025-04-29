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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:21
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

        Vali Turan, ziyarette Kırklareli hakkında Çakmak'a bilgi verdi.

        Çakmak da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Güvenli motosiklet sürücülüğü eğitimi verildi

        Babaeski ilçesinde güvenli motosiklet sürücülüğü eğitimi verildi.

        Babaeski Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda Şehit Ersan Yenici Anadolu Lisesini ziyaret etti. Burada öğrencilere güvenli motosiklet sürücülüğü eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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