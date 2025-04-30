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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Devlet Hastanesinde "Bir Dikili Ağacın Olsun Projesi" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Devlet Hastanesinde "Bir Dikili Ağacın Olsun Projesi" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam ve sağlık çalışanları fidanları toprakla buluşturdu.

        Sarıçam, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gelecek kuşaklara daha yeşil bir kent bırakmak istediklerini ifade eden Sarıçam, tüm vatandaşları ağaç dikmeye davet etti.

        - Kulüplerarası futbol turnuvası düzenlendi

        Lüleburgaz ilçesinde kulüplerarası futbol turnuvası düzenlendi.

        Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen turnuvada 10 kulüp mücadele etti.

        Turnuvada Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü şampiyon oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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