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        İlkbaharla uyanan doğa Yıldız Dağları'nı renklendirdi

        Trakya'nın Karadeniz kıyısında, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Yıldız Dağları'nın etekleri, ilkbaharın gelişiyle yeşilin farklı tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:10
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        İlkbaharla uyanan doğa Yıldız Dağları'nı renklendirdi
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        Trakya'nın Karadeniz kıyısında, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Yıldız Dağları'nın etekleri, ilkbaharın gelişiyle yeşilin farklı tonlarına büründü.

        Kış mevsiminin zorlu geçtiği Kırklareli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde havaların ısınmasıyla doğa yeniden hayat buldu.

        Ormanlık alanlarda beyaz, mor ve sarı renklerde açan çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik katarken, doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları'nın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

        İlkbaharla birlikte doğanın yeniden canlandığını dile getiren Şen, "Yıldız Dağları, eşsiz doğasıyla yılın her döneminde ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle bu dönemde yeşilin farklı tonları ve açan çiçeklerle adeta bir tabloyu andırıyor. Yerli ve yabancı turistlerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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