Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut'un İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

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