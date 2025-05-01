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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:34
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut'un İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Bulut'un kent hakkında bilgi verdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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