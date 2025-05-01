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        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce toplandı

        Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 500 metre ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:36
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        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce toplandı
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        Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 500 metre ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayalıköy Barajı'na yasak olmasına rağmen ağ serildiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, barajda serili olan 500 metre misina ağı topladı.

        Ağa takılan balıklar ise suya bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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