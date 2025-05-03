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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Aile Yılı" ve "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Aile Yılı" ve "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi verildi.

        Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelince öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

        - Üsküp beldesinde yol yapım çalışmaları

        Üsküp beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Halil Çallı, beldede devam eden çalışmaları inceledi.

        Özellikle bu dönemde tarım arazilerine ulaşım sağlanan yolların onarıldığını ifade eden Çallı, beldede her alanda yatırımların devam ettiğini belirtti.

        Çallı, gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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