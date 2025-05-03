Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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