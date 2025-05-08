Vize'de "Ailemiz Şiir Gibi, Ailece Şiir Yazma Projesi" başlatıldı.

Vize Kaymakamlığı Koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yürütülen projede yer alacak aileler şiir yazacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, projenin aile bireylerinin birlikte vakit geçirmelerini teşvik etmek, öğrencilerin dil ve ifade becerilerini geliştirmek ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla hazırlandığını belirtti.

Yazılacak şiirlerin belirlenen takvim doğrultusunda okul ve ilçe düzeyinde değerlendirileceğini ifade eden Akdemir, değerlendirme sürecinin ardından seçilecek şiirlerin kitaplaştırılacağını kaydetti.

Proje kapsamında yazılan şiirlerin 4 Haziran Çarşamba gününe kadar teslim edilmesi gerektiğini bildiren Akdemir, eylül ayında düzenlenecek imza günü etkinliğinde şiir kitabının tanıtımının yapılacağını aktardı.

- Yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.