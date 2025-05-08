Kırklareli'nden kısa kısa
Vize'de "Ailemiz Şiir Gibi, Ailece Şiir Yazma Projesi" başlatıldı.
Vize'de "Ailemiz Şiir Gibi, Ailece Şiir Yazma Projesi" başlatıldı.
Vize Kaymakamlığı Koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yürütülen projede yer alacak aileler şiir yazacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, projenin aile bireylerinin birlikte vakit geçirmelerini teşvik etmek, öğrencilerin dil ve ifade becerilerini geliştirmek ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla hazırlandığını belirtti.
Yazılacak şiirlerin belirlenen takvim doğrultusunda okul ve ilçe düzeyinde değerlendirileceğini ifade eden Akdemir, değerlendirme sürecinin ardından seçilecek şiirlerin kitaplaştırılacağını kaydetti.
Proje kapsamında yazılan şiirlerin 4 Haziran Çarşamba gününe kadar teslim edilmesi gerektiğini bildiren Akdemir, eylül ayında düzenlenecek imza günü etkinliğinde şiir kitabının tanıtımının yapılacağını aktardı.
- Yol yapım çalışmaları
Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Fen İşleri Müdürlüğünce Orta Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları takip etti.
Yol yapımı tamamlanan cadde ve sokaklarda incelemede bulunan Talay, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Talay, gazetecilere, ilçede alt yapının bittiği cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
İlçedeki yolları büyük oranda tamamladıklarını ifade eden Talay, daha konforlu yollar ile daha yaşanabilir bir ilçede oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
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