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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de "Ailemiz Şiir Gibi, Ailece Şiir Yazma Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:14
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de "Ailemiz Şiir Gibi, Ailece Şiir Yazma Projesi" başlatıldı.

        Vize Kaymakamlığı Koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yürütülen projede yer alacak aileler şiir yazacak.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, projenin aile bireylerinin birlikte vakit geçirmelerini teşvik etmek, öğrencilerin dil ve ifade becerilerini geliştirmek ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla hazırlandığını belirtti.

        Yazılacak şiirlerin belirlenen takvim doğrultusunda okul ve ilçe düzeyinde değerlendirileceğini ifade eden Akdemir, değerlendirme sürecinin ardından seçilecek şiirlerin kitaplaştırılacağını kaydetti.

        Proje kapsamında yazılan şiirlerin 4 Haziran Çarşamba gününe kadar teslim edilmesi gerektiğini bildiren Akdemir, eylül ayında düzenlenecek imza günü etkinliğinde şiir kitabının tanıtımının yapılacağını aktardı.

        - Yol yapım çalışmaları

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Fen İşleri Müdürlüğünce Orta Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları takip etti.

        Yol yapımı tamamlanan cadde ve sokaklarda incelemede bulunan Talay, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Talay, gazetecilere, ilçede alt yapının bittiği cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        İlçedeki yolları büyük oranda tamamladıklarını ifade eden Talay, daha konforlu yollar ile daha yaşanabilir bir ilçede oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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