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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kula köyü muhtarı Aliye Kanlılılıç'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kula köyü muhtarı Aliye Kanlılılıç'ı makamında kabul etti.

        Turan, Kanlılılıç'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Muhtarların önemli sorumluluklarının olduğunu ifade eden Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu kaydetti.

        - Belediye Başkanı Gün, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Demirköy Belediyesinden yapılan açıklamada, Gün ilçedeki yatırımlarla ilgili Bak ile görüştü.

        Gün, ardından AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı TBMM'de ziyaret ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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