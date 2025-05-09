Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kula köyü muhtarı Aliye Kanlılılıç'ı makamında kabul etti.

Turan, Kanlılılıç'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların önemli sorumluluklarının olduğunu ifade eden Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu kaydetti.

- Belediye Başkanı Gün, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Demirköy Belediyesinden yapılan açıklamada, Gün ilçedeki yatırımlarla ilgili Bak ile görüştü.

Gün, ardından AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı TBMM'de ziyaret ettiği belirtildi.