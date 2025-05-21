Başvuruların 2+1 ve 3+1 daireler için ayrı ayrı gerçekleştirileceğini aktaran Talay, konut sahibi olmak isteyen vatandaşları başvuruda bulunmaya davet etti.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 130 dairenin satışı için başvuru sürecinin başladığını belirtti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 1. ve 2. Etap Projesi kapsamında yapılan dairelerin satışa çıkarılacağını bildirdi.

Özerk'in şarkılarına vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

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