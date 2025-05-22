Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, "Kakava ateşi"nin yakılmasıyla başladı.

Karagöz Parkı önünde, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalattin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej, Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İstasyon caddelerini takiben Millet Bahçesi'ne geldi.

Burada 10 ton odundan hazırlanan "Kakava ateşi" yakıldı.

Programda dans ve müzik gösterileri sunuldu.

Süzülmüş, burada yaptığı konuşmada, Kakava festivalinin nesilden nesillere aktarılan bir gelenek olduğunu söyledi.

Baharın gelişinin kutlandığını ifade eden Süzülmüş, Kakava'nın binlerce yıllık bir Trakya geleneği olduğunu kaydetti.

Festivalin 3 gün süreceğini anlatan Süzülmüş, "Burada hem baharın gelişini hem dostluğu kardeşliği birlikte yaşama kültürünü paylaştığımız insanlarla güzel bir kutlama yapıyoruz. Bugün uluslararası seviyeye ulaşmış durumdayız. Yurt dışından birçok misafirimiz burada bizimle. 7'den 70'e herkes burada. Şu ana kadar ki coşkuyu hepiniz gördünüz. Ateşle birlikte bu coşku katlanarak devam edecek." diye konuştu.

Festival 24 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

- Kakava nedir?

Ritüele göre baharın gelişi ve yılın bereketlenmesi için suyun efsunlanması gerektiği düşünülür.

Bu inanca göre, sıcaklığı Hızır peygamber, suyu ise İlyas peygamber temsil eder. Hızır ve İlyas peygamberlerin bir gül ağacının dibinde buluştukları inancı ile kutlanan Hıdırellez'in Romanlardaki yansıması ise Kakava olarak anılır.

Kakava, Roman nüfusunun çoğunlukta olduğu özellikle Edirne'de mayıs ayının ilk haftası kutlanırken Kırklareli'ndeki bu kutlama aynı tarihlerde ritüelleri gerçekleştirilse de son yıllarda turizm destinasyonu oluşturması amacıyla Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali esnasında kutlanıyor.