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        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali devam ediyor

        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde şarkıcı Sefo sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:40
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        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali devam ediyor
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        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde şarkıcı Sefo sahne aldı.

        Kırklareli Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Hesperid The Band grubu Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde sahneye çıktı.

        Daha sonra şarkıcı Sefo sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Kırklareli Belediye Başkanvekili Burak Süzülmüş, konsere katılanlara teşekkür ederek, şarkıcı Sefo'ya çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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