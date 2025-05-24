Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali devam ediyor
Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde şarkıcı Sefo sahne aldı.
Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde şarkıcı Sefo sahne aldı.
Kırklareli Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Hesperid The Band grubu Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde sahneye çıktı.
Daha sonra şarkıcı Sefo sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kırklareli Belediye Başkanvekili Burak Süzülmüş, konsere katılanlara teşekkür ederek, şarkıcı Sefo'ya çiçek takdim etti.
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