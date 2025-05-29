Kırklareli'nde Çevre Haftası kutlamaları başladı

Kırklareli Çevre Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir, TEMA Kırklareli İl Temsilciliği yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Özdemir, konuşmasında, Çevre Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

Bu yıl Çevre Haftası'nın "Plastik kirliliği ile mücadele teması" ve "Çevrene iyi bak" sloganıyla kutlandığını ifade eden Özdemir, herkesin çevreye karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Doğanın alınabilecek hava, içilebilecek su, hayatın sürdürülebileceği kaynakları sunduğunu aktaran Özdemir, "Ama ne yazık ki biz bu değerleri her geçen gün kirletiyor, tüketiyor ve yok ediyoruz. Çevremize iyi bakmak sadece çöp atmamakla sınırlı değildir. Bilinçli tüketim yapmak, plastik kirliliği ile mücadelede bulunmak, geri dönüşüme önem vermek, enerji tasarrufu sağlamak ve doğayı koruyacak seçimleri yapmak bunların arasındadır." diye konuştu.