Kırklareli'nde "Aga" mısır çeşidi deneme sahası kuruldu

Hasat sonrasında sonuçları üreticiler ile paylaşacaklarını ifade eden Doğan, mısır çeşidinden güzel verim elde edileceğine inandığını kaydetti.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da deneme alanındaki ekim çalışmalarını takip ederek, çalışmalar kapsamında "Aga" silajlık mısır çeşidinin bölgedeki veriminin tespit edileceğini belirtti.

Silajlık mısır çeşidinin bölgenin iklim koşulu ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.

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